Стая косаток попала в ледовую ловушку у японского острова Хоккайдо

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Стая косаток из 16–17 особей попала в ловушку во льдах на севере Японии. Об этом пишет газета Yomiuri.

По данным СМИ, животные пытались погружаться под воду и всплывать обратно в попытке выбраться из ледяного плена. Во второй половине дня косатки исчезли под водой, что может говорить об их гибели.

В свою очередь, эколог Дмитрий Лисицын заявил, что стая косаток приплыла к японскому острову Хоккайдо из России. Эксперт подчеркнул, что этот вид занесен в Красную книгу РФ, а сами животные обитают в Охотском море. Поэтому потеря такой большой группы "так называемой дальневосточной плотоядной популяции" может сказаться на общей ее численности.

"Они скопились такой плотной группой, расталкивают эти льдины, поддерживают небольшой участок свободной воды, чтобы получать воздух. <...> Они держатся очень плотной группой, помогают друг другу, но сил их надолго не хватит", – передает газета "Известия" слова эксперта.

Лисицын отметил, что застрявшим в японских водах косаткам нужно срочно оказать помощь. По его мнению, японцы пока не могут помочь животным, так как, вероятно, у них нет нужных кораблей.

"Здесь необходимы либо ледокол, либо судно усиленного ледового класса. Такие суда усиленного ледового класса есть на Южном Сахалине", – рассказал эколог.

Ранее стало известно, что детеныш косатки Наи, рожденный в центре океанографии и морской биологии, погиб из-за врожденного заболевания. Животное появилось на свет 29 декабря 2023 года в ходе первых в РФ родах косатки в искусственной среде обитания.

Как отметили в центре океанографии, несмотря на удачное завершение родов и быстрое развитие детеныша в первый месяц жизни, маленькая касатка погибла из-за врожденного порока сердца. В 2023 году, подчеркнул Сергей Собянин, в Московском зоопарке родились более полутора тысяч детенышей.

Порок сердца стал причиной смерти маленькой косатки