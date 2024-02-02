В "Москвариуме" открыли смотровое окно для наблюдения за косаткой Наей

Фото: телеграм-канал "Косатка Ная"

Для посетителей "Москвариума" открыли смотровое окно для наблюдения за косаткой Наей. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале центра.

"Ная радует нас хорошим самочувствием и настроением. Она соскучилась по активностям и взаимодействию с людьми, поэтому мы снова открыли смотровое окно. <...> Cама Ная любит рассматривать посетителей, это дополнительный способ обогатить ее среду обитания", – говорится в публикации.

В конце прошлого года косатка Ная родила малышку весом около 150 килограммов. Беременность продолжалась 18 месяцев, а роды шли 10 часов под внимательным присмотром специалистов. В первые мгновения косатка смогла выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди мамы.

27 января детеныш косатки Наи погиб из-за врожденного заболевания. Специалисты не проводили медицинские обследования маленькой косатки, так как в первые месяцы происходит становление детско-родительских отношений.



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