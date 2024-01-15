Собянин рассказал о детенышах, родившихся в Московском зоопарке в 2023 году

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Порядка 1,5 тысячи детенышей разных животных появились на свет в Московском зоопарке в 2023 году. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение", – рассказал мэр.

В январе прошлого года потомством обзавелись пингвины Гумбольдта. Новоиспеченные родители самостоятельно заботились о детенышах и кормили их рыбой.

В террариуме зоосада вылупился детеныш редчайшей краснокнижной лучистой черепахи. Событие стало большой удачей для зоологов, поскольку вид находится на грани полного исчезновения. Малыш черепахи появился на свет только из последней кладки яиц, которых всего было четыре.

Прибавление также случилось в семьях кошачьих лемуров. На свет появились сразу два детеныша. Двойным потомством также обзавелись черные лебеди.

Шестеро щенков появились в мае у кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи. Они обзавелись потомством в шестой раз. Сейчас щенки питаются материнским молоком.

Детеныши также родились у капибар Кузьмы и Малой. Сначала пара обзавелась тремя детьми, а в конце года на свет у животных появились еще два детеныша, что сделало их главной многодетной семьей Московского зоопарка.

Одним из главных событий 2023 года стало рождение детеныша большой панды. Новорожденная оказалась девочкой, которую позже назвали Катюшей.

В 2023 году потомство также появилось у миниатюрных газелей родом из Средней Азии, cычуаньских такинов, яков и овец.

Более того, в конце декабря 2023 года впервые в истории РФ в искусственной среде обитания в "Москвариуме" родился детеныш косатки. Вес новорожденной составил 150 килограммов, длина – около двух метров.

Роды длились в течение десяти часов. Специалисты центра ожидали худшего исхода, поскольку максимальная протяженность родов косаток составляет до пяти часов. Однако малыш все же появился на свет.



Москвичи смогут проголосовать за имя для новорожденной косатки в "Москвариуме"