Москвичи выберут имя для детеныша косатки Наи из "Москвариума"

Фото: телеграм-канал "Косатка Ная"

На портале "Активный гражданин" запустят голосование по выбору имени для детеныша косатки Наи из центра океанографии и морской биологии "Москвариум". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ветеринарной службы центра Ирину Суворову.

"На данный момент наша основная цель – обеспечить благополучие матери и ее детеныша. Сейчас мы продолжаем круглосуточное наблюдение за Наей и новорожденной – первые недели жизни являются критичным периодом для всех живых существ", – рассказала ветеринар, добавив, что новорожденная должна окрепнуть.

Кроме того, косатку Наю с ее детенышем временно не будут показывать посетителям центра. Это нужно, чтобы животные восстановились после родов, говорится в публикации пресс-службы "Москвариума".

Ранее сообщалось, что впервые в истории России в искусственной среде обитания родился детеныш косатки. Ее вес составил примерно 150 килограммов, а длина – около двух метров. Беременность косатки Наи продолжалась 18 месяцев, а роды длились 10 часов.