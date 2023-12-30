Пара капибар в Московском зоопарке обзавелась третьим по счету совместным потомством

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

У пары капибар Кузьмы и Малой в Московском зоопарке появились двое малышей. Теперь они претендуют на звание главной многодетной семьи по итогам года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что у пары капибар в Московском зоопарке появилось третье совместное потомство, второй помет за этот год. Сейчас с родителями живут двое новорожденных малышей и еще трое детенышей, появившихся минувшим летом.

Московские зоологи внимательно наблюдали за ходом всех беременностей мамы-капибары. Она отлично справляется как с вынашиванием, так и с уходом за детенышами. По словам Акуловой, капибара Малая зарекомендовала себя прекрасной матерью.

Малыши активно развиваются. Практически сразу они начали взаимодействовать с членами семьи, но пока стараются держаться ближе к маме. Первые три месяца они будут питаться материнским молоком, а потом в рацион будут добавлять стебли растений, клубни и веточки. К малышам уже проявляют интерес их старшие сестры и брат.

Увидеть молодое семейство посетители Московского зоопарка могут в зимнем домике капибар. Но стоит учитывать, пока родители стараются оберегать малышей от излишнего внимания.

Ранее Московский зоопарк показал молодое поколение фламинго. В холодное время года 11 птенцов живут в зимнем домике вместе со взрослыми особями.