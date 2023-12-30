30 декабря, 11:12Город
Пара капибар в Московском зоопарке обзавелась третьим по счету совместным потомством
Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"
У пары капибар Кузьмы и Малой в Московском зоопарке появились двое малышей. Теперь они претендуют на звание главной многодетной семьи по итогам года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что у пары капибар в Московском зоопарке появилось третье совместное потомство, второй помет за этот год. Сейчас с родителями живут двое новорожденных малышей и еще трое детенышей, появившихся минувшим летом.
Московские зоологи внимательно наблюдали за ходом всех беременностей мамы-капибары. Она отлично справляется как с вынашиванием, так и с уходом за детенышами. По словам Акуловой, капибара Малая зарекомендовала себя прекрасной матерью.
Малыши активно развиваются. Практически сразу они начали взаимодействовать с членами семьи, но пока стараются держаться ближе к маме. Первые три месяца они будут питаться материнским молоком, а потом в рацион будут добавлять стебли растений, клубни и веточки. К малышам уже проявляют интерес их старшие сестры и брат.
Увидеть молодое семейство посетители Московского зоопарка могут в зимнем домике капибар. Но стоит учитывать, пока родители стараются оберегать малышей от излишнего внимания.
Ранее Московский зоопарк показал молодое поколение фламинго. В холодное время года 11 птенцов живут в зимнем домике вместе со взрослыми особями.
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