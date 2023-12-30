В "Москвариуме" впервые в истории России родился детеныш косатки

Фото: пресс-служба "Москвариума" на ВДНХ

В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" впервые в истории России в искусственной среде обитания родился детеныш косатки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что косатка по кличке Ная родила малышку весом около 150 килограммов и длиной – около двух метров.

Беременность косатки продолжалась 18 месяцев, а роди продолжались 10 часов под внимательным присмотром специалистов. В первые мгновения касатка смогла выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди. Молодая мама приняла своего детеныша. Теперь специалистам предстоит помочь восстановиться Нае.

Ранее сообщалось, что семья капибар в Московском зоопарке обзавелась третьим совместным потомством. Теперь капибары Кузьма и Малая претендуют на звание главной многодетной семьи по итогам года.