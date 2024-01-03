Собянин: москвичи выбрали имя для детеныша панды из столичного зоопарка

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Маленькую панду из московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тысяч человек, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

С начала голосования в лидеры выбились такие имена, как Маша, Мо Мо и Катюша. Большинством голосов (29%) победила Катюша.

Малышке-панде сейчас четыре месяца. У нее появились зубы. Недавно специалисты провели осмотр Катюши. Ее вес составляет 8,67 килограмм, а длина тела с хвостиком – 79,5 сантиметров.

"Катюша и ее мама Диндин живут в неэкспозиционном вольере, разделенном шибером-перегородкой. По технике безопасности, люди не должны заходить в вольер, где находится взрослая панда. Поэтому в одну часть вольера кладут для Диндин любимые ростки бамбука. И пока мама уходит перекусить, закрывают шибер и забирают дочурку", – отметил мэр.

По его словам, маленькая панда уже научилась доверять людям. Она больше не стремится напугать их, добавил Собянин.

В конце августа этого года в РФ родился первый в истории России детеныш большой панды. Позже малышку передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.

В начале октября панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать.

Москвичам предложили выбрать имя для маленькой панды. Среди них были русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо, Цзин Дин, Бай Хоа, Хон Син и другие.

Маленькая панда из Московского зоопарка искупалась в поилке