"Москвариум" показал кадры родов косатки Наи

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" впервые представил видео родов косатки Наи. Появление на свет детеныша стало настоящим предновогодним чудом, поделились специалисты.

Роды длились в течение десяти часов. Как уточнила глава ветеринарной службы центра Ирина Суворова, если этот процесс проходит более пяти часов, то шансы на рождение здорового детеныша остаются минимальными.

"Когда мы перешли отметку в шесть часов, казалось, что это конец и наши надежды на появление двух плавников рухнули. Но Ная не только смогла родить, но и сразу начала защищать и оберегать малышку – это просто невероятно!" – отметила она.

Детеныша пока что не будут показывать посетителям "Москвариума". Ная и ее малышка восстанавливаются, им требуется покой.

В конце декабря 2023 года впервые в истории РФ в искусственной среде обитания родился детеныш косатки. Вес новорожденной составил 150 килограммов, длина – около двух метров.

Позже Суворова рассказала, что москвичи смогут выбрать детенышу имя посредством голосования в "Активном гражданине". Она поделилась, что в настоящее время специалисты в круглосуточном режиме наблюдают за Наей и новорожденной – первые недели жизни являются критичным периодом для всех живых существ.

В Москвариуме на ВДНХ впервые родился детеныш косатки