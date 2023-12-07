Более тысячи особей родились в "Москвариуме" в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Москвариум"

Более тысячи особей, включая безпозвоночных, родились в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" в этом году. Об этом рассказала главный ветеринарный врач центра Ирина Суворова, передает Агентство "Москва".

"Основной наш приоритет – размножение внутри "Москвариума", особенно это касается редких видов животных, а также тех, кто находится на грани исчезновения," – сообщила Суворова.

Она отметила, что в 2023 году в центре родился детеныш дельфина, а в конце года ожидается рождение детеныша косатки.

В последние годы животных, которые поступают извне, привозят из закрывающихся океанариумов и мест, где нет подходящих условий для их жизни, уточнила ветеринар.

Суворова также добавила, что в "Москвариуме" могут ограничивать рождаемость некоторых животных, чтобы остальным было комфортно жить.

"Например, у нас восемь нерп, акватория ограничена, и, если они начнут размножаться, им будет некомфортно. Наш приоритет не как можно больше животных, а их комфорт, поэтому мы приняли решение у нерп проводить политику ограничения рождаемости", – заключила ветеринарный врач.

Ранее сообщалось, что "Москвариум" передаст 20 видов рыб (300 особей) морскому музею-аквариуму Севастополя, который пострадал от шторма.

В результате сильного шторма в Крыму в аквариуме Севастополя погибли до 800 животных. Среди них – черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, и другие представители морского мира.

"Мой район. Навигатор": "Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб