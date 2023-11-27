Москвариум готов принять пострадавших от шторма обитателей аквариума в Севастополе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвариум готов принять обитателей Севастопольского морского аквариума, которые пострадали во время шторма. Об этом сообщила глава биологической службы Москвариума Ирина Мейнцер.

"Условия Москвариума позволяют нам приютить у себя всех пострадавших рыб и животных. Мы понимаем, насколько сейчас тяжело нашим коллегам, и готовы сделать все возможное, чтобы облегчить их положение", – приводит ее слова РИА Новости.

В пресс-службе центра добавили, что готовы оказать экспертную поддержку в восстановлении гидробионтов и наполнении аквариумов после ремонта.

Как сообщалось ранее, из-за сильного шторма в аквариуме Севастополя погибли до 800 животных. Среди них – черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, полиптерусы, панцирные щуки, каламоихт калабарский, рыба-змея и другие.

Аквариум может возобновить работу 28 ноября. Однако поврежденный зал восстановить получится не ранее апреля следующего года.



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