Глава Кубани сообщил, что двое погибших при шторме были отдыхающими

Фото: телеграм-канал "ЧП/Крым"

Двое погибших в результате шторма на черноморском побережье были отдыхающими. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Пока мы говорим о двух (погибших. – Прим. ред.), предварительно, это отдыхающие", – сказал он в эфире "России 24".

При этом агентство РИА Новости узнало в прокуратуре Краснодарского края, что число жертв стихии на Кубани и в Крыму выросло до четырех человек.

Еще одно тело мужчины было найдено на Суджукской косе в Новороссийске. Его личность пока не установили. По данным надзорного ведомства, медики обнаружили у него рваную рану головы.

До этого другой труп нашли в Сочи. Также сообщалось о гибели человека в селе Морском под Судаком и кончине моряка в Керченском проливе.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Синоптик Роман Вильфанд предупредил, что до конца 27 ноября в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. По его прогнозам, существует опасность формирования смерчей.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Позже аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.

Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии.



Рейсы в аэропорту Сочи задержаны