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Один человек погиб в результате урагана в Сочи, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

"На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

Жителям и гостям города посоветовали воздержаться от прогулок у воды и принять меры предосторожности.

Между тем РИА Новости со ссылкой на источник уточнило, что в Керченском проливе погиб моряк. Еще один получил травмы в порту Тамани.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдается шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца 27 ноября в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. По его словам, существует опасность формирования смерчей.

В ночь на 27 ноября в Сочи восстановили железнодорожное сообщение, местный аэропорт работал по фактической погоде. Как уточнил мэр города Алексей Копайгородский, специалисты освободили дороги от деревьев, которые были повалены в результате шквалистого ветра.

Уже утром в понедельник стало известно, что около 50 поездов в Краснодарском крае задерживаются в пути из-за непогоды на побережье.

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