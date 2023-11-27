"Аэрофлот" предложил бесплатно перенести дату вылета из Сочи на фоне непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" предложил своим пассажирам бесплатно перенести дату вылета из Сочи на фоне неблагоприятных погодных условий. Соответствующая информация появилась на сайте авиакомпании.

"Аэрофлот", в связи с затрудненной транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий, предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что принять решение можно в пределах 24 часов от времени, указанного в билете.

По вопросу переноса вылета пассажиры могут обратиться за помощью по номерам: +7 (495) 223-55-55 (Москва, работает круглосуточно), 8 (800) 444-55-55 (звонок по России бесплатный), *555 (в случае звонка с мобильного устройства). Также консультацию можно получить в офисе продаж "Аэрофлота" в Сочи.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Синоптик Роман Вильфанд предупредил, что до конца 27 ноября в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. По его прогнозам, существует опасность формирования смерчей.

В ночь на 27 ноября в Сочи восстановили железнодорожное сообщение, местный аэропорт работал по фактической погоде.

При этом утром в понедельник стало известно, что около 50 поездов в Краснодарском крае задерживаются в пути из-за непогоды на побережье.



Рейсы в аэропорту Сочи задержаны