На Камчатке затопило аэропорт из-за циклона и шторма в море

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Тиличики в Олюторском районе Камчатки оказалась затоплена из-за циклона, который принес шторм в акватории Охотского и Берингова морей. Об этом министр по ЧС региона Сергей Лебедев написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Взлетно-посадочная полоса в селе Корф была покрыта морской водой. Позже вода с полосы в Корфе сошла. Через пару дней график полетов будет восстановлен", – поделился Лебедев.

Кроме того, на фоне шторма в Охотском море был закрыт участок дороги от мыса Левашова до поселка Октябрьского в Усть-Большерецком районе. На территории штормовыми волнами размыло полотно трассы.

Как уточнили на сайте МЧС России по Камчатскому краю, ограничение действует до утра 28 ноября, однако его могут продлить.

"28 ноября на западном побережье Камчатки, на участке поселок Октябрьский Усть-Большерецкого района – село Устьевое Соболевского района, ожидается перелив песчаных кос морской водой", – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали не выезжать в период действия неблагоприятной погоды на прибрежную зону.

Затопленный аэропорт находится в поселке Тиличики, там проживают порядка 1 700 человек. ВПП авиагавани располагается на песчаной косе, где ранее был ныне закрытый и расселенный поселок Корф.

Некоторые регионы России за последние дни пострадали от непогоды. Так, около 50 поездов в Краснодарском крае задерживаются в пути из-за ливня и сильного ветра на Черноморском побережье.

В акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничили судоходство из-за непогоды. Кроме того, была закрыта Керченская переправа.

В Республике Крым на фоне сильного шторма ввели режим ЧС. По последним данным, из-за непогоды без света остались 498 тысяч жителей Крыма. Наиболее пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Белогорский, Октябрьский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ