Стихия на юге России не связана с климатическим оружием – Росгидромет

Фото: телеграм-канал "ЧП / Крым"

Шторм, который произошел 27 ноября на юге России, не связан с климатическим оружием. Об этом в эфире радио КП сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, аналогичное погодное явление происходило еще в начале 90-х годов, когда Крым еще входил в состав Украины.

"Сейчас мы предсказывали экстремальную погоду, видели, как формируются условия для возникновения такого мощного циклона, так что это не рукотворное явление", – добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что нынешняя стихия началась не в России, а еще в Турции.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Синоптик Роман Вильфанд предупредил, что до конца 27 ноября в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. По его прогнозам, существует опасность формирования смерчей.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Позже аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.

Из-за непогоды около 1,2 миллиона жителей остались без электроэнергии.



Среди пострадавших от шторма на Черноморском побережье туристов нет – РСТ