В аквариуме Севастополя погибли до 800 животных

Фото: sevaquarium.ru

Севастопольский аквариум уточнил число и виды животных, погибших из-за прорыва морской воды в помещение, сообщает РИА Новости.

Погибли от 700 до 800 представителей фауны. Среди них черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, полиптерусы, панцирные щуки, каламоихт калабарский, рыба-змея, амазонские красные сомы, цихлиды малавийские, скаты моторо, дорадо и другие пресноводные рыбы.

В аквариуме рассказали, что сотрудники прилагают максимум усилий для спасения выживших представителей фауны. Сейчас в аквариуме проводится уборка.

Планируется, что аквариум возобновит работу 28 сентября, однако поврежденный зал будет закрыт. Его восстановить получится не ранее чем к апрелю будущего года.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что более 500 морских обитателей погибли в аквариуме-музее Севастополя в результате затопления зала. В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал.

Музей расположен на первой линии набережной. В аквариуме Севастополя рассказали, что штормовые волны попали в музей через вентиляцию на крыше. В результате морскими волнами залило крышу и зал.

Из-за непогоды в Севастополе понедельник сделали нерабочим днем для работников соцсферы, а в Республике Крым объявили выходной для всех граждан.

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