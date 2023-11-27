Более 500 морских обитателей погибли в аквариуме-музее Севастополя из-за затопления зала

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Более 500 морских обитателей погибли в аквариуме-музее Севастополя в результате затопления зала. Глава города Михаил Развожаев рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал – погибли свыше 500 морских животных", – говорится в публикации.

Из-за непогоды в Севастополе понедельник сделали нерабочим днем для работников соцсферы, а в Республике Крым объявили выходной для всех граждан.

Музей расположен на первой линии набережной. В аквариуме Севастополя рассказали РИА Новости, что штормовые волны попали в музей через вентиляцию на крыше. В результате морскими волнами залило крышу и зал.

Рано утром в понедельник, 27 ноября, река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны, в результате чего начались подтопления жилых домов в Севастополе.

Спасатели начали эвакуировать местных жителей. Так, 10 человек вывезли из поселка Любимовка, из них двое – это дети. Специалисты также полностью отработали ситуацию по Качинскому шоссе, эвакуировав из подтопленных домов четырех человек. Кроме того, эвакуация проходит в домах в военном городке около Херсонесского маяка.

Ливни и ураганный ветер до 40 метров в секунду обрушились на Крым 26 ноября. Некоторые районы остались без света, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад.



Шторм обрушился на некоторые регионы РФ