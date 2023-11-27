В Евпатории семь человек пострадали из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Семь человек пострадали из-за непогоды в крымской Евпатории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Двоих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Они находятся в Евпаторийской городской больнице. Еще пятерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Ранее сообщалось, что скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 километров в час. Между тем в Краснодарском крае и на Черноморском побережье Кавказа урагана не было, но присутствовал штормовой ветер.

Синоптики сообщили, что за сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани – до 43 миллиметров. Причиной этого стало прохождение холодного атмосферного фронта балканского циклона.

Глава полуострова Сергей Аксенов на фоне непогоды объявил 27 ноября выходным днем в Крыму. Из-за штормового ветра порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад.

Кроме того, в Черноморском районе на западе Крыма были полностью прекращены водоснабжение и водоотведение в связи с отсутствием энергоснабжения на насосных станциях.

Утром 27 ноября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны, в результате чего начались подтопления жилых домов. В данном районе были эвакуированы 10 человек из поселка Любимовка, из них двое детей.

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