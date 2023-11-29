"Москвариум" передаст около 20 видов рыб аквариуму Севастополя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" передаст порядка 20 видов рыб морскому музею-аквариуму Севастополя, который пострадал от шторма. Об этом сообщает РИА Новости.

Как написал севастопольский музей в своих соцсетях, "Москвариум" подарит учреждению около 300 рыб. Предложение о помощи прислал также дальневосточный Приморский океанариум, говорится в сообщении.

Кроме того, в музее рассказали, что учреждению помогают и люди – они отдали новый генератор. Отмечается, что на данный момент в аквариуме открыты четыре зала, специалисты занимаются восстановлением пострадавших помещений.

Ранее сообщалось, что "Москвариум" готов принять обитателей севастопольского аквариума, пострадавших во время шторма. По словам руководителя биологической службы "Москвариума" Ирины Мейнцер, условия позволяют приютить всех рыб и животных из музея Севастополя. Они готовы сделать все возможное, чтобы облегчить положение своих коллег, сказала она.

В результате сильного шторма в Крыму в аквариуме Севастополя погибли до 800 животных. Среди них – черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, и другие представители морского мира.

"Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб