Посетители "Москвариума" смогут увидеть косатку Наю в течение недели

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Для посетителей откроют смотровое окно косатки Наи в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" в ближайшую неделю. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ветеринарной службы учреждения Ирину Суворову.

"Мы хотим это сделать для того, чтобы разнообразить быт Наи, потому что не только наши гости любят смотреть на нее, но и Ная очень любит смотреть на гостей, показывать им игрушки и взаимодействовать с ними, это один из способов обогащения ее среды", – объяснила она.

Как отметила Суворова, согласно последним анализам, у косатки нет сильного стресса после гибели детеныша, за ее состоянием следят специалисты. По ее словам, в первые дни Ная была напряжена и искала малыша, однако через сутки она начала показывать обычное поведение.

"Она поддерживает доверительный контакт с тренерским составом, сейчас подходы к ней осуществляются каждые 40–50 минут, мы возобновили тренировочные сессии, а также тактильные и игровые", – добавила Суворова.

Косатка родила малышку весом около 150 килограммов 30 декабря 2023 года. Беременность продолжалась 18 месяцев, а роды шли 10 часов под внимательным присмотром специалистов. В первые мгновения косатка смогла выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди мамы.

27 января детеныш косатки Наи погиб из-за врожденного заболевания. Ветеринарные врачи не проводили медицинские обследования маленькой косатки, так как в первые месяцы происходит становление детско-родительских отношений. Проведение процедур возможно только после установления контакта с тренерами.

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