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18 января, 07:45

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"Москвариум" поделился видео, на котором маленькая косатка учится новым трюкам

"Москвариум" поделился видео, на котором маленькая косатка учится новым трюкам

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"Москвариум" поделился кадрами, на которых маленькая косатка активно учится новым трюкам. Детеныш появился на свет в конце декабря, и она уже демонстрирует первые успехи: косатка научилась самостоятельно переворачиваться, плавать на боку и на спине.

Все это детеныш делает под присмотром мамы. Косатка Ная плавает вместе с дочерью и помогает ей осваивать новые трюки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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