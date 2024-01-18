"Москвариум" поделился видео, на котором маленькая косатка учится новым трюкам

"Москвариум" поделился кадрами, на которых маленькая косатка активно учится новым трюкам. Детеныш появился на свет в конце декабря, и она уже демонстрирует первые успехи: косатка научилась самостоятельно переворачиваться, плавать на боку и на спине.

Все это детеныш делает под присмотром мамы. Косатка Ная плавает вместе с дочерью и помогает ей осваивать новые трюки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.