Пополнение в семье: какие животные родились в Московском зоопарке в 2023 году

Более полутора тысяч животных родились в Московском зоопарке в 2023 году. Причем некоторые случаи можно назвать поистине уникальными. О самых интересных прибавлениях – в материале Москвы 24.

Внимание к каждому

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Более полутора тысяч детенышей появились на свет в Московском зоопарке в прошлом году, рассказал Сергей Собянин. Главным событием он назвал рождение панды, которой путем голосования на портале "Активный гражданин" выбрали имя Катюша.

Собянин подчеркнул, что за новоиспеченными жителями зоосада пристально наблюдают его сотрудники.





Сергей Собянин мэр Москвы Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают.

Кроме того, в большинстве помещений работает круглосуточное наблюдение, добавил Собянин.

Панда Катюша

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Малышка появилась на свет 30 августа. Ее родителями стали Диндин и Жуи, которые живут в зоопарке с 2019 года. Почти за пять месяцев Катюша превратилась из медвежонка весом 150 граммов в увесистую смышленую пандочку. Она уже умеет ходить, интересуется игрушками и точит коготки.

Диндин оказалась прекрасной мамой: она не отходит от малышки, кормит ее, вылизывает, учит грызть бамбук, валяться на спине и чесать живот задними лапами. Жуи же не принимает участие в воспитании, потому что так заведено природой: панды – одиночные животные, и в природе все было бы точно так же, объясняли специалисты.

Диндин уже начала выводить Катюшу в большой вольер, поэтому с 12 января павильон "Фауна Китая" закрыт для посетителей. Это нужно, чтобы обеспечить пандам полный покой.

Семья капибар

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В 2023 году пара капибар Кузьма и Малая подарили зоопарку пять детенышей. Трое из них родились летом, еще двое – в декабре. Родители отлично справляются с вынашиванием детей и уходом за ними. При этом многодетной маме специалисты зоопарка увеличили рацион.

Сейчас вся семья живет вместе, что естественно для капибар. Малая кормит молоком и оберегает детенышей, Кузьма бдительно охраняет их. При этом все малыши уже общаются между собой.

Пингвины Гумбольдта

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Два птенца пингвинов Гумбольдта появились на свет в январе 2023-го. Их родителями стали самец Нагайня и самка ТолстАя.

Первое время малыши сидели в норе со взрослыми, а те охраняли их. Вся семья вместе чесалась, грелась, отдыхала и лакомилась рыбой. Зоологи еженедельно обследовали пингвинят, проводили дезинфекцию норы и выстраивали доверительные отношения с птицами.

Детеныши быстро набрали вес и сейчас прекрасно себя чувствуют.

Редкая черепаха

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Редчайшая лучистая черепаха появилась на свет в террариуме зоопарка 12 января прошлого года. Этот вид находится на грани полного исчезновения, а потому появление нового жителя – знаковый момент.

В Московском зоопарке живут пять взрослых особей, специалисты три года пытались добиться их размножения. За это время было получено четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш. Он весил 29 граммов при длине панциря пять сантиметров. Пол новорожденного будет известен только через несколько лет.

Сотрудники ежедневно следят за аппетитом и активностью черепашки, регулярно взвешивают ее. В террариуме есть все необходимое для комфорта малыша: укрытия, чистая вода и рыхлый грунт, в который можно закапываться.

Лемуры

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Два детеныша кошачьих лемуров родились в конце марта. Их родителями стали самка Суоми и самец Барс.

Первые месяцы жизни малыши все время проводили на спине у мамы и питались ее молоком. Затем постепенно стали пробовать взрослую пищу, исследовать мир и общаться с другими особями. Но очень аккуратно: при малейшей опасности они сразу бежали к маме.

Кстати, кошачьи лемуры – гурманы. В их рацион входят овощи, фрукты, белковые корма, перепелиные яйца, отварное мясо и специальные минеральные добавки.

Трусливые джейраны

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Сразу три детеныша джейрана – миниатюрных газелей родом из Средней Азии, занесенных в Международную Красную книгу как уязвимый вид, – родились в центре воспроизводства редких видов животных в конце мая. Сначала на свет появилась самочка, через пять дней – разнополые близнецы.

Детеныши были довольно пугливыми. Оберегая их, самки могли фыркнуть в предостережение, ударить копытцем и увести малышей вглубь вольера.

Эти животные непросты в содержании, а потому их редко можно встретить в зоопарках. Но в центре воспроизводства живет группа из нескольких самок и самца-производителя, а также самцы из предыдущих пометов.

