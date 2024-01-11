В Московском зоопарке с 12 января временно закроют павильон "Фауна Китая"

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Павильон "Фауна Китая", который находится в Московском зоопарке, временно закроют с 12 января. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой", – говорится в сообщении.

В зоопарке добавили, что папа Жуи продолжит выходить на прогулки, посетители смогут увидеть его в уличном вольере.

В конце августа 2023 года в РФ родился первый в истории страны детеныш большой панды. Малышка будет передана в КНР, поскольку все панды мира принадлежат этому государству.

В начале октября прошлого года панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать.

Позже посредством голосования на "Активном гражданине" маленькой панде выбрали имя – Катюша. В голосовании приняли участие свыше 380 тысяч человек, рассказал Сергей Собянин.

Маленькая панда из Московского зоопарка искупалась в поилке