"Ныряет до дна": в "Москвариуме" рассказали о первых неделях жизни детеныша косатки

Пользователи портала "Активный гражданин" выберут имя для детеныша косатки Наи из "Москвариума". Малышка появилась на свет прямо перед Новым годом. Расскажем, что уже умеет делать новорожденная и почему ее появление – уникальный случай для России.

"Неразлучны друг с другом"

Детеныш косатки Наи появился на свет в "Москвариуме" 30 декабря 2023 года. В центре рассказали РИА Новости, что новорожденная не отплывает от матери и постоянно учится чему-то новому. Имя для детеныша выберут путем голосования на портале "Активный гражданин", подчеркнули в пресс-службе.





пресс-служба центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Косатка и малышка чувствуют себя хорошо, неразлучны друг с другом. Новорожденная активно сосет молоко и обучается. На текущий момент уже научилась плавать боком и задним ходом, поворачиваться, нырять до дна.

Москвичи смогут проголосовать за имя для новорожденной косатки в "Москвариуме"

В центре уточнили ТАСС, что на данном этапе для новорожденной крайне важно молочное вскармливание. По этой причине малышка питается материнским молоком по 10–12 минут в сутки.

Пока команда "Москвариума" не совершает никаких манипуляций с маленькой косаткой, взаимодействие сотрудников с ней сведено к минимуму. Чтобы начать проводить какие-либо процедуры, детенышу нужно привыкнуть к тренерам. Как только это произойдет, новорожденной предстоит ряд исследований, среди которых взвешивание, сбор необходимых проб и анализов, добавили в океанариуме.



Косатка Ная – самая большая обитательница "Москвариума". Ей 11 лет, длина тела превышает 5,5 метра, а вес составляет почти три тонны. Беременность Наи продолжалась 18 месяцев, все это время она находилась под наблюдением тренеров и ветеринаров.



Новогоднее чудо

О беременности Наи стало известно 17 октября 2023 года, на тот момент она находилась уже на 15-м месяце. По словам главного ветеринарного врача "Москвариума" Ирины Суворовой, оплодотворение прошло естественным путем, что уникально для российского опыта работы с морскими животными. Кроме того, это первый случай в истории страны, когда косатка забеременела в искусственной среде обитания.

Роды начались по плану, однако процесс был сложным и занял в общей сложности 10 часов. Специалисты "Москвариума" опасались, что такая продолжительность могла привести к потере малыша. Для стимуляции родов команда океанариума решила применить окситоцин. В итоге на свет появился детеныш весом 150 килограммов и длиной примерно два метра.





Ирина Суворова главный ветеринарный врач центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Сложно выразить свои эмоции в нескольких словах. Мы десять часов вместе с Наей боролись за положительный исход родов и в конце уже начали терять надежду. Когда малышка появилась на свет и сделала первый вдох, мы поняли, что новогодние чудеса действительно случаются.

Ная сразу приняла детеныша: начала заботиться о новорожденной, помогать ориентироваться в пространстве и ограждать от препятствий. На второй день малышка уже питалась маминым молоком.

Временно косатка не будет выступать на шоу, восстанавливаясь и занимаясь воспитанием детеныша. Новорожденную пока тоже не будут показывать посетителям "Москвариума", предупредили в центре.