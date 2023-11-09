Не только панда: какие детеныши недавно родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке рассказали о пополнении семейства журавлей Стэнли птенцом. Он родился летом и уже достаточно окреп, чтобы активно исследовать вольер. Рассказываем подробности и вспоминаем, какие еще детеныши появились на свет в столичном зоопарке за последнее время.



Под присмотром родителей

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

У живущей в Московском зоопарке пары журавлей Стэнли в начале августа на свет появился птенец. Сейчас новый член семьи достаточно окреп, проявляет любознательность и активно исследует вольер. Однако он до сих пор находится под чутким присмотром родителей – самки Анжелы и самца Раймона.





из телеграм-канала Московского зоопарка Сейчас, когда птенец уже подрос, родители продолжают его охранять. Особенно агрессивно ведет себя отец. Если он видит, что кто-то из посетителей смотрит на птенца, обязательно подойдет к стеклу, загородит собой ребенка.

Пол птицы пока неизвестен. Для его определения специалисты собираются взять анализ крови у птенца. Дело в том, что у самок и самцов журавлей Стэнли нет никаких внешних различий, по которым получилось бы установить половую принадлежность. И те и другие обладают голубовато-серым оперением и могут достигать 1,17 метра в высоту. Размах крыльев этих обитателей Южной Африки в среднем составляет 1,82 метра.



Бодается с отцом

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Домашние яки Кора и Михаил тоже стали родителями летом. Их детеныш появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском в августе. Теленок оказался девочкой. Ее окрас такой же, как у мамы, – черно-белый.





из телеграм-канала Московского зоопарка Малышка очень активная, бегает по вольеру, бодается с отцом и чуть что сразу откликается на мамино фырканье. Еще несколько месяцев она будет пить молоко, но уже начала пробовать растительную пищу.

Это второй теленок, которым пополнилось семейство Коры и Михаила. Первый родился у пары в позапрошлом году. В Московском зоопарке рассказали, что Михаил зарекомендовал себя как хороший семьянин и не обижает потомство. Поэтому его не стали отселять в другой вольер.



Первая в России

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Первый в России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке 24 августа. Пополнение произошло в семье семилетнего самца Жуи и шестилетней самки Диндин. Случай оказался уникальным по целому ряду причин.

Во-первых, пара обзавелась потомством в достаточно раннем возрасте. Обычно у панд это происходит в 8–10 лет. Во-вторых, самка сразу же приняла новорожденного, что бывает не всегда. В пресс-службе столичного зоопарка рассказали, что в некоторых случаях эти животные могут даже отказываться от детенышей.

Родившийся медвежонок оказался девочкой. На 42-й день жизни она открыла глаза, а через некоторое время научилась различать предметы и слышать окружающий мир. Отношения с матерью у маленькой панды складываются хорошо. Диндин уже начала играть с дочкой.





из телеграм-канала Московского зоопарка Игры мамы-панды с ребенком – важный процесс воспитания. Такая коммуникация нужна, чтобы малышка росла активной и здоровой – физически и психологически.

Специалист из Китая, следящий за маленькой пандой, отметил, что она растет и развивается в соответствии с нормой.



Пополнение у джейранов

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Новые члены семьи появились и у джейранов – миниатюрных газелей, чьим домом являются пустыни и степи Средней Азии. Трое детенышей родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в мае. Потомством обзавелись две газели.





Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка Одна родила самочку, другая – близнецов (самочку и самца). Двойня у наших джейранов не редкость, в прошлом году у одной из мам-джейранов также родились два малыша.

Детеныши уже окрепли и постепенно переходят с материнского молока на еду для взрослых: комбикорм, ветки, траву, а таже яблоки, тыкву и морковь. В общей сложности в центре содержится 12 джейранов. Мамы со своим потомством размещены в отдельном вольере.



Тройня в семье капибар

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Еще одна тройня родилась в Московском зоопарке в конце июня в семье капибар Кузьмы и Малой. Для пары это уже второе потомство. Они показали себя как заботливые родители. Когда детеныши только появились на свет, глава семейства, несмотря на собственную робость, активно защищал их. И даже мог лаять на посторонних, если ему казалось, что малыши в опасности.

В свою очередь, мать стала для детенышей главным ориентиром, обучая их тонкостям жизни капибар. В Московском зоопарке отметили, что эти животные очень самостоятельные. "Мама родила сама, без помощи сотрудников. Отец вскоре подключился к заботе о потомстве. Малыши через несколько дней начали пробовать взрослую пищу", – пояснили в зоосаде.

Тем не менее смотрители зоопарка все равно продолжают внимательно следить за семьей и готовы в любой момент оказать помощь.

