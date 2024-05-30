Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эксперимент по маркировке ноутбуков и смартфонов начнут проводить в РФ с 10 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, который подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Таким образом, в России расширили эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, который начали проводить 1 декабря прошлого года. В него включили ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты. Тестировать маркировку этих устройств будут до 30 апреля следующего года.

Также эксперимент распространился на печатные платы, маркировать которые будут в период с 1 июля по 31 августа 2025 года.

Ранее в Госдуме начали разработку закона о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. В ГД отметили, что маркировка может осуществляться при помощи графических или водяных знаков, которые должны выглядеть ненавязчиво, но при этом быть заметными для потребителя.

По мнению члена комитета ГД по информационной политике Антона Немкина, соответствующими полномочиями необходимо наделить Роскомнадзор: ведомство могло бы заниматься выявлением деструктивного контента.

