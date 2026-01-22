Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 08:21

Транспорт

Дептранс напомнил о локальных ограничениях движения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Локальные ограничения движения транспорта возможны в Москве в четверг, 22 января. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим горожанам рекомендовали пересесть на метро, а поездки на автомобиле планировать после 20:00.

Кроме того, ведомство призвало придерживаться дистанции на дороге, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем.

Между тем с 12 января по 7 августа в районе Мосфильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова действуют поэтапные ограничения движения. Они связаны со строительными работами.

Кроме того, корректировки в движении транспорта продолжают действовать на участках улицы Плющева. Они введены из-за проведения инженерных работ. В частности, для проезда и парковки закрыта одна или две полосы, в зависимости от даты и времени. Меры будут актуальны до 30 января.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика