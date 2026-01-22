Дептранс напомнил о локальных ограничениях движения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Локальные ограничения движения транспорта возможны в Москве в четверг, 22 января. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим горожанам рекомендовали пересесть на метро, а поездки на автомобиле планировать после 20:00.

Кроме того, ведомство призвало придерживаться дистанции на дороге, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем.

Между тем с 12 января по 7 августа в районе Мосфильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова действуют поэтапные ограничения движения. Они связаны со строительными работами.

Кроме того, корректировки в движении транспорта продолжают действовать на участках улицы Плющева. Они введены из-за проведения инженерных работ. В частности, для проезда и парковки закрыта одна или две полосы, в зависимости от даты и времени. Меры будут актуальны до 30 января.

