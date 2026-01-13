"Известия": в российских лесах установят дорожные знаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В российских лесах сделают полосы отвода и установят дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на поправки, разработанные в Минприроды.

В материале сказано, что лесные дороги разделят на два типа: лесохозяйственные и лесотранспортные. Первые создадут для того, чтобы специализированная техника могла проехать для "осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству". Однако такой тип дорог нельзя будет использовать для заготовки древесины. Вторые же будут предназначены для этих целей и для "осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству" в том числе.

Согласно проекту, такие дороги будут создавать на нелесных землях и землях, которые не заняты лесными насаждениями, а также на созданных объектах лесной инфраструктуры. При этом допускается вырубка деревьев любого возраста даже в защитных лесах.

Отмечается, что лесные дороги могут иметь как твердое покрытие, так и быть без него. Ширина отвода должна быть не менее 12–30 метров. Водителям необходимо соблюдать требования по габаритам транспорта, нагрузке и скорости. Зимой на дорогах будут осуществляться меры по защите от заносов. Они предполагают очистку от снега и обработку противогололедными материалами.

По мнению экологов, такие меры могут обеспечить большую доступность лесов, однако могут привести и к злоупотреблениям при создании лесных дорог.

Президент национальной ассоциации природопользователей Борис Кокотов подчеркнул, что при строительстве такой дороги важно будет соблюдать требования к охране лесов, подготовить проектную документацию и получить заключение экспертной комиссии.

Ранее стало известно, что в России могут закрепить приоритет электронных знаков и табло перед стационарными указателями. То есть автомобилисты должны будут соблюдать требования электронных табло об ограничении скорости, без оглядки на стационарные знаки. В правила могут внести и минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, чтобы обеспечить участникам движения безопасность совершения обгона.

