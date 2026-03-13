13 марта, 11:28

Происшествия

Детский ботинок найден в Москве-реке во время поисков детей, пропавших в Звенигороде

Фото: MAX/"МЧС России"

В Москве-реке найден ботинок, который, предварительно, принадлежит одному из трех пропавших детей в Звенигороде, рассказали ТАСС в штабе операции.

Обувь была обнаружена в районе поисков.

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика пропали 7 марта. Последний раз их видели возле Москвы-реки. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.

Через 5 дней было найдено тело одного из пропавших. Мальчика обнаружили в 800 метрах от места, где пропавшие, предположительно, провалились под лед. 13 марта в акватории нашли тело второго мальчика. Он находился в 7 километрах от места, где они пропали. Будут проведены экспертизы, направленные на установление причин их смерти.

Поисковая операция продолжается. В ней участвуют около 150 специалистов и задействовано 50 единиц техники. Работы ведут спасатели МЧС, ГКУ МО "Мособлпожспас", волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также сотрудники правоохранительных органов.

