19 мая, 10:15

Происшествия

Тягач загорелся на Каширском шоссе

Видео: телеграм-канал "Первый Московский"

На Каширском шоссе в районе дома 61А загорелся тягач, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – указали в ведомстве.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Видео: телеграм-канал "Осторожно, Москва"


Ранее сообщалось, что мотоциклист пострадал в аварии с легковым автомобилем на юге столицы. ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 46, обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Кроме того, в Дмитровском округе Подмосковья произошло массовое ДТП – грузовик врезался в 8 автомобилей, которые остановились из-за запрещающего сигнала светофора. За медпомощью обратились 4 человека.

