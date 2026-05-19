19 мая, 10:58

Общество
Эксперт Бархота: за год на ежедневные бизнес-ланчи можно потратить свыше 90 тыс рублей

Ежедневная покупка бизнес-ланчей может заметно опустошать бюджет россиян – за год на этом можно потерять свыше 90 тысяч рублей, сообщил изданию "Абзац" эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, в рамках одного дня расходы на обед кажутся незначительными, однако при анализе расходов за квартал или год наблюдается уже внушительная сумма.

Бархота пояснил, что расходы на общественное питание разрушают доходную часть бюджета, поскольку индекс цен на обеды в кафе и столовых растет быстрее продовольственных и потребительских цен, то есть в два-три раза.

Эксперт обратил внимание, что люди привыкли общаться за обедом и это уже стало некой некорпоративной привычкой. Вместе с этим стоимость обедов растет, а их пищевая ценность "во многом очень мизерабельна".

Например, в столице обед может обойтись сотруднику в 500 рублей в день, что за год составит 132 тысячи рублей. При этом себестоимость обеда, приготовленного самостоятельно, – примерно 150 рублей, то есть около 40 тысяч в год. Разница, как подсчитал Бархота, превышает 90 тысяч рублей.

Эксперт также указал на другую привычку россиян – пользоваться такси даже при наличии доступного общественного транспорта. Он подчеркнул, что такие, казалось бы, незаметные траты несколько раз в неделю в итоге могут лишить человека десятков тысяч рублей за год.

Сигареты – еще одна статья расходов с ощутимым влиянием на бюджет, добавил Бархота. По его мнению, даже при минимальном уровне потребления на них может уходить не менее 20 тысяч рублей в год.

Ранее сообщалось, что уровень бедности в России упал в 1,5 раза в России с 2021 по 2025 год. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, этому поспособствовало в том числе увеличение максимальной суммы пособия по беременности и родам почти до 956 тысяч рублей.

