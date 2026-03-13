13 марта, 11:43

Общество

Число многодетных семей в России за 2025 год выросло до 3 миллионов

По итогам 2025 года число многодетных семей в России достигло почти 3 миллионов. В них воспитываются около 9,5 миллиона детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Он отметил, что многодетные родители должны продолжать получать внимание, заботу и помощь в решении повседневных вопросов. Глава правительства также подчеркнул необходимость дальнейшей работы по совершенствованию системы государственной поддержки граждан, прежде всего семей с детьми.

"По поручению главы государства мы продлили программу материнского капитала до 2030 года", – напомнил Мишустин.

Размер выплат с февраля 2026 года составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка и более 960 тысяч рублей на двоих детей.

По итогам прошлого года рост рождаемости был отмечен в 18 регионах России, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Такие результаты получили в Севастополе, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Калининградской, Рязанской областях, а также республиках Кабардино-Балкарской, Адыгее, Карачаево-Черкесской, Северной Осетии и Чукотском автономном округе.

"Несмотря на имеющиеся сложности, в рамках демографической повестки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В этих регионах отмечен наибольший рост", – подчеркнула Голикова.

Ранее Владимир Путин указал, что арктические регионы России демонстрируют рекордные показатели по рождаемости. Президент поручил подробно проанализировать опыт этих субъектов, чтобы понять, за счет каких мер и механизмов им удается добиваться таких успехов в вопросе демографии.

