Собянин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сотрудников служб пожарной охраны России с профессиональным праздником. Об этом мэр столицы написал на своей странице в MAX.

"От всей души благодарю пожарных за профессионализм и самоотдачу. Желаю вам здоровья и удачи!" – отметил Собянин.

В последнее время в столице внедряются самые прогрессивные технологии тушения пожаров и ликвидации происшествий. Например, в текущем году на вооружение пожарных поступила транспортно-спасательная кабина, помогающая эвакуировать людей из высотных зданий и труднодоступных мест, напомнил мэр.

Кроме того, за последние годы в городе построили и отремонтировали 56 пожарных депо. В настоящее время в распоряжении спасателей находится свыше 700 единиц техники и более 150 000 единиц оборудования, а некоторые образцы не имеют аналогов в России.

"Московские пожарные и спасатели постоянно учатся и повышают квалификацию. В прошлом году Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту в составе сборной России. А в этом году пожарный Сергей Царев установил рекорд на Всероссийских соревнованиях "Легендарный вызов" по скоростному подъему газодымозащитников", – написал Собянин.

В столице удалось в 4 раза сократить количество пожаров и их последствий, также существенно сократилось время ожидания ответа от Службы "112". Теперь спасателям и пожарным нужно меньше 7 минут, чтобы прибыть на место вызова в любую точку столицы. Этого удалось достичь в том числе благодаря Московскому авиацентру.

"В результате Москва стала лидером среди мегаполисов мира по противопожарной защищенности", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказывал о 30-летии Московской поисково-спасательной службы на водных объектах. В настоящее время безопасность на столичных водоемах обеспечивают 26 поисково-спасательных станций. Круглосуточно дежурят свыше 80 специалистов, включая водолазов. Под контролем находится 100% береговой линии Москвы-реки и Химкинского водохранилища.

