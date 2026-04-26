26 апреля, 13:20

Общество

Глава МЧС наградил 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Глава МЧС России Александр Куренков наградил 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, служащих в министерстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Накануне 40-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС все они отмечены наградами МЧС России. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Александр Куренков", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что министерство занимается сохранением памяти о событиях 26 апреля 1986 года, о героизме тех, кто ликвидировал последствия чернобыльской катастрофы. Каждый год ведомство проводит фестивали детского и юношеского творчества, посвященные подвигу пожарных-ликвидаторов аварии.

В памятную дату в Москве МЧС вместе с общественниками организуют митинг на Митинском кладбище, где похоронены пожарные и работники ЧАЭС, которые первые вступили в борьбу с последствиями катастрофы.

Ранее станция полностью потеряла внешнее электроснабжение. Инцидент произошел после масштабной военной активности, когда пострадали несколько украинских электроподстанций, имеющих критической значение для ядерной безопасности. Кроме того, были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям.

"Это Москва. Инфраструктура": Чернобыль – Москва

Читайте также


Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

