Путин заявил, что РФ и КНДР будут укреплять отношения стратегического партнерства

Владимир Путин уверен, что Россия и КНДР совместно будут последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом указано в телеграмме по случаю церемонии открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, документ опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил благодарность корейским военнослужащим, которые принимали участие в освобождении Курской области от украинских неонацистов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В ходе общения он передал слова приветствия от Путина, поздравления в связи с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР, а также поблагодарил за поддержку в освобождении Курской области.

Володин уточнил, что сложившиеся между лидерами двух стран отношения "стали залогом построения будущего".