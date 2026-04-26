26 апреля, 11:45

Путин заявил, что РФ и КНДР будут укреплять отношения стратегического партнерства

Владимир Путин уверен, что Россия и КНДР совместно будут последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом указано в телеграмме по случаю церемонии открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, документ опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил благодарность корейским военнослужащим, которые принимали участие в освобождении Курской области от украинских неонацистов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В ходе общения он передал слова приветствия от Путина, поздравления в связи с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР, а также поблагодарил за поддержку в освобождении Курской области.

Володин уточнил, что сложившиеся между лидерами двух стран отношения "стали залогом построения будущего".

Читайте также


Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

