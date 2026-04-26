Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка задержан под Рязанью

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и ее сына в Рязанской области. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

По ее информации, задержанным оказался 29-летний житель Пензенской области, он передан в следственные органы. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Об убийстве женщины и годовалого ребенка стало известно 23 апреля. Тела со следами насилия нашли в жилом доме в поселке Кадом.

Между тем в Подмосковье задержали мать младенца, чье тело было обнаружено в Серпухове. Женщину доставили в следственные органы, по факту убийства матерью новорожденного ребенка СК возбудил уголовное дело.