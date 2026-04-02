На Алтае мужчина убил кочергой жену из-за ее отказа приготовить ужин

Житель Алейского района убил металлической кочергой супругу из-за того, что та выпила алкоголь и не захотела готовить ужин. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Установлено, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Между супругами случился конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина стал избивать жену, нанося ей множественные удары. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Фигуранта признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд в Башкирии вынес приговор мужчине, который избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе. Инцидент произошел в частном доме в селе Иглино, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его признали виновным по статьям "Незаконное лишение свободы с применением насилия", "Угроза убийством" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия". Ему назначили наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы.