Новости

Новости

02 апреля, 16:26

На Алтае мужчина убил кочергой жену из-за ее отказа приготовить ужин

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Житель Алейского района убил металлической кочергой супругу из-за того, что та выпила алкоголь и не захотела готовить ужин. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Установлено, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Между супругами случился конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина стал избивать жену, нанося ей множественные удары. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Фигуранта признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд в Башкирии вынес приговор мужчине, который избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе. Инцидент произошел в частном доме в селе Иглино, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его признали виновным по статьям "Незаконное лишение свободы с применением насилия", "Угроза убийством" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия". Ему назначили наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

