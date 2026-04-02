02 апреля, 17:35

Происшествия

Анализ ДНК установил еще одну жертву маньяка Теда Банди в США

В США с помощью анализа ДНК установили еще одну жертву маньяка Теда Банди, сообщает Associated Press.

Было раскрыто убийство 17-летней Лоры Энн Эйм, которая пропала в 1974 году после вечеринки в честь Хеллоуина. Через месяц ее тело было найдено в каньоне Американ-Форк.

При этом следствие давно подозревало Банди в убийстве, он также признавался в преступлении до своей казни в 1989 году, но в тот момент не было достаточных доказательств. Благодаря современным технологиям криминалисты выделили ДНК из старых улик и окончательно подтвердили его вину.

Это позволило закрыть одно из старых дел, а также поможет в расследовании других преступлений, связанных с серийным убийцей.

Ранее писатель Рассел Эдвардс воссоздал внешность серийного убийцы Джека-Потрошителя, используя передовые технологии исследования ДНК. Он назвал маньяком эмигранта из Российской империи Аарона Комински.

Эдвардс рассказал, что в 2007 году купил на аукционе шаль, принадлежавшую одной из жертв Потрошителя. На ней, по его словам, нашлась ДНК маньяка, которая совпала с ДНК одного из потомков сестры Комински. При помощи фотографий родственников Комински XIX века Эдвардс смог получить предположительный портрет убийцы.

