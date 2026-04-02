Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 17:42

Политика
Главная / Новости /

Yle: тысячи украинцев уезжают из Финляндии из-за безработицы

Тысячи украинцев уезжают из Финляндии из-за безработицы

Фото: 123RF.com/auton

Тысячи украинцев уезжают из Финляндии из-за отсутствия работы, сообщил телерадиовещатель Yle.

25-летняя украинка Владислава Онуфриенко, переехавшая в Финляндию, рассказала журналистам, что ее жизнь в указанной стране не сложилась, учитывая, что она "пыталась делать все, что могла", и у нее возникло ощущение, что эта страна "не хочет видеть" ее.

В Финляндии фиксируется один из самых высоких уровней безработицы в Европе, что связано с жесткими требованиями к знанию финского языка. Данное условие ухудшает положение мигрантов, которые после неудачных попыток трудоустройства покидают страну.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что молодые жители Украины должны не уезжать в Германию, а служить в своей стране, попросив украинского лидера Владимира Зеленского "побеспокоиться об этом". Также он подтвердил намерение правительства ФРГ лишить определенные категории украинских беженцев гражданских пособий.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика