Тысячи украинцев уезжают из Финляндии из-за отсутствия работы, сообщил телерадиовещатель Yle.

25-летняя украинка Владислава Онуфриенко, переехавшая в Финляндию, рассказала журналистам, что ее жизнь в указанной стране не сложилась, учитывая, что она "пыталась делать все, что могла", и у нее возникло ощущение, что эта страна "не хочет видеть" ее.

В Финляндии фиксируется один из самых высоких уровней безработицы в Европе, что связано с жесткими требованиями к знанию финского языка. Данное условие ухудшает положение мигрантов, которые после неудачных попыток трудоустройства покидают страну.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что молодые жители Украины должны не уезжать в Германию, а служить в своей стране, попросив украинского лидера Владимира Зеленского "побеспокоиться об этом". Также он подтвердил намерение правительства ФРГ лишить определенные категории украинских беженцев гражданских пособий.