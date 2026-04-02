Внешний вид "светофора для поцелуев" привели в порядок в центре Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) привели в соответствующее состояние внешний вид "светофора для поцелуев" в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведомство.

В интернете распространялись видеокадры, на которых блогер приклеил к устройству пластиковый лист с вырезанным изображением сердца. Оно светилось при горящем сигнале светофора.

"Внешний вид светофора был оперативно поправлен", – уточнили в ЦОДД.

Ранее сотрудники отдела полиции по обслуживанию ВДНХ задержали 28-летнего мужчину, который повредил инсталляцию на территории парка "Солнце Москвы".

По данным правоохранителей, двое мужчин нанесли удары по красному знаку из стеклянной руны и разбили одну из букв конструкции университета. Установить личность одного из злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения. По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

