Организаторы беспорядков в аэропорту Махачкалы заочно получили сроки от 15 до 19 лет

Трое обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году заочно получили сроки от 15 до 19 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Как установили в суде, в 2022 году иноагент, внесенный в список террористов и экстремистов, вместе с двумя жителям Дагестана и другими неустановленными лицами создал группу, чтобы дестабилизировать обстановку в России путем разжигания межнациональной и межконфессиальной вражды.

Роли между злоумышленниками были разделены: лидер группы собирал и распределял денежные средства, занимался координацией и агитацией. Второй подсудимый, придерживающийся радикальных исламских взглядов, выступал идеологическим лидером. Третий занимался телеграм-каналом группы.

В октябре 2023 года они сделали в мессенджере ряд провокационных публикаций, утверждая, что в Махачкалу якобы прибудут беженцы из Израиля. После этого более 1,5 тысячи человек ворвались на территорию аэропорта, где устроили беспорядки и вступили в столкновения с силовиками.

Злоумышленники применяли камни, палки и другие предметы. Из-за их действий пострадали сотрудники полиции и Росгвардии, один получил тяжелые травмы. Аэропорту был нанесен значительный ущерб.

Суд, изучив материалы дела, признал вину всех троих доказанной. Лидеру преступной группы назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы. Второй подсудимый приговорен к 16 годам, а администратору канала назначено 15 лет. Отбывать наказание осужденные должны в колонии строгого режима. Все трое находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября 2023 года, после того как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В связи с этим Росавиация закрыла аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них были задержаны.