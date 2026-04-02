В Подмосковье обвиняемый избил полицейских и попытался сбежать из суда

В Подмосковье со стрельбой задержали мужчину, который попытался сбежать из зала суда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в Долгопрудненский городской суд был доставлен мужчина 1991 года рождения. Его обвиняют по статьям "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия".

Он находился в конвойном помещении после судебного заседания и попросился в туалет, а выходя из него, избил двух сотрудников полиции.

В ведомстве добавили, что после предупредительного выстрела правоохранители выстрелили в обвиняемого, в результате он получил ранения ног. Однако противоправные действия злоумышленника были пресечены.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318. В СУ Следственного комитета России по Московской области уточнили, что пострадавшие обратились за медпомощью, а сам нападавший был госпитализирован.

"Следователями и криминалистами проводится осмотр и допросы, а также иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – добавили в СК.

Ранее в Джанкойском районе Крыма 49-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам полиции, когда они прибыли к его дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина отказался впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских. Его задержали.

Потерпевшими были признаны шесть сотрудников полиции. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

