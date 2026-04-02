Юрист Ярмуш: штраф за клевету на работе может достигать 5 миллионов рублей

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком, предупредили юристы. За какие еще проступки работник может получить серьезное наказание, расскажет Москва 24.

"Полноценное правонарушение"

При краже еды из офисного холодильника пострадавший вправе требовать возмещения ущерба и привлечения виновного к ответственности, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Ирину Глазкову.





Ирина Глазкова член Ассоциации юристов России Не стоит недооценивать серьезность ситуации: за, казалось бы, безобидным поступком – взятием еды из чужого контейнера в офисном холодильнике – кроется полноценное правонарушение, а иногда и преступление. Речь идет о хищении, то есть о незаконном изъятии имущества, влекущем материальный ущерб для его владельца.

Мера наказания напрямую зависит от стоимости похищенного. По словам эксперта, если ущерб составил менее 1 тысячи рублей, нарушителю грозит штраф до пятикратной стоимости украденного (но не менее 1 тысячи рублей), арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. При ущербе от 1 до 2,5 тысячи рублей взыскание может достигать пятикратной суммы (но не менее 3 тысяч рублей), а арест составит от 10 до 15 суток.

Если же стоимость украденного обеда превысила 2,5 тысячи рублей, кража переходит в разряд уголовного преступления (ст. 158 УК РФ). В этом случае виновнику грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, предупредила Глазкова.

По ее словам, доказать факт кражи можно с помощью записей с камер видеонаблюдения, показаний коллег или переписки в общем чате. Если вместе с едой пропал и контейнер, его стоимость также подлежит оценке. Пострадавшему следует незамедлительно обратиться в полицию – правоохранители обязаны разобраться в ситуации.

Если вина коллеги будет доказана официально (в частности, приговором суда или постановлением по делу об административном правонарушении), работодатель вправе уволить такого сотрудника на законных основаниях, резюмировала адвокат.

Распустить руки

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что кража йогурта, бутерброда и любой другой еды из офисного холодильника квалифицируется как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ).





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Даже если котлета стоила 200 рублей, это кража. По закону для наказания не важен малый размер ущерба.

Кроме того, согласно подпункту "г" пункта 6 статьи 81 ТК РФ, за хищение, даже мелкое, на рабочем месте сотрудника можно уволить. Для этого достаточно вступившего в силу постановления суда об административном правонарушении, указала специалист.

При этом она предупредила, что, если в ходе рабочего конфликта сотрудник толкнул или ударил оппонента, но не причинил вреда здоровью (нет синяков, ссадин, сотрясений), это могут квалифицировать как побои (статья 6.1.1 КоАП РФ). Наказание – штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

"Если при этом зафиксированы кратковременные расстройства здоровья или ушибы, это квалифицируется как легкий вред здоровью (статья 115 УК РФ). Могут назначить штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы", – указала Лоикова.

Также сотруднику офиса грозит наказание за оскорбление коллеги. По словам эксперта, главный критерий – неприличная форма выражения.

"Это не просто негативная оценка ("ты плохой сотрудник"), а циничное, глубоко противоречащее нравственным нормам высказывание, которое унижает человеческое достоинство. Если обозвали матом или использовали непристойное выражение (в лицо или в мессенджере), это административная ответственность по статье об оскорблении (ст. 5.61 КоАП РФ). Штраф для гражданина – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей", – сказала она.

Если оскорбление было публичным (в присутствии свидетелей, в общем чате, соцсетях), штраф возрастает до 10 тысяч рублей, добавила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Важно понимать: слово "дура", в отличие от нецензурного аналога, не считается оскорблением в юридическом смысле, так как является литературно приемлемым. Суд встанет на сторону пострадавшего только при наличии неприличной формы. Помимо штрафа, коллега может подать гражданский иск о компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ). Пострадавшая сторона может выбирать, куда обращаться: к начальнику, в полицию или в суд.

Однако адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш добавила, что оскорбления в данном случае стоит отделять от клеветы на рабочем месте. Различия между этими понятиями – в их сути.

"Клевета – это ложь, высказанные утверждения, которые порочат другого и не соответствуют действительности. Клевета всегда содержит негативные факты и преподносится не как мнение, а как истина. Оскорбление же – это форма выражения: нецензурная брань, советующие слова или поведение в неприличной форме, которые наносят ущерб человеческому достоинству и чести", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Ответственность за эти деяния кардинально различается. В частности, за клевету, а именно распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наступает уголовное наказание (ст. 128.1 УК РФ).





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Важнейший момент: это происходит, только если человек распространял ложь намеренно. Если он заблуждался и искренне верил в правдивость своих слов – уголовной ответственности нет. Штрафы по этой статье могут достигать 5 миллионов рублей, возможны обязательные или принудительные работы, и даже тюремный срок.

За оскорбление же уголовной ответственности нет – только административная. Здесь наказание наступает за форму выражения, а не содержание, подчеркнула Ярмуш.

"Слова могут быть как правдой, так и ложью – это неважно. Важно, что они выражены в неприличной, циничной, противоречащей морали форме, унижающей человеческое достоинство", – пояснила она.



По ее словам, привлечь к ответственности за оскорбление легко: достаточно зафиксировать высказывание в неприличной форме (например, на видео или аудиозапись), желательно иметь свидетелей. А вот для привлечения по статье о клевете нужно доказать умысел – что человек знал об обмане и делал это намеренно. Сделать это крайне сложно, поэтому дел о клевете в судебной практике мало, заключила Ярмуш.

