Эксперт Лоикова: требование отвечать на звонки начальства в нерабочее время незаконно

Работники вправе не выходить на связь в нерабочее время, напомнили в Госдуме. Как грамотно реагировать на требования начальства всегда отвечать на звонки и можно ли наказать руководство в случае нарушений, разбиралась Москва 24.

Права и гарантии

Сотрудник обязан быть на связи только в рабочее время, напомнил в разговоре с ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Однако, по его словам, в ряде компаний сложились некие "неписаные правила" и "устоявшиеся привычки", когда начальник может дать задачу в любое время, а работник соглашается. По мнению парламентария, это может быть инструментом получения премий или карьерного роста.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом.

При этом парламентарий уточнил, что при ненормированном рабочем дне можно привлекать сотрудника к задачам во внеурочное время. Однако за это специалисту полагается компенсация или дополнительные дни к отпуску. Также сверхурочная работа всегда должна оплачиваться, обратил внимание депутат.

Ранее Ярослав Нилов рассказал, что собирать деньги для покупки техники на работу или подарка коллеге можно только на добровольной основе. К трудовому договору и обязательным платежам такие сборы отношения не имеют, подчеркнул он.

Также, сотрудник, которому не выплачивают зарплату более 15 дней, вправе не выходить на работу до погашения долга, сообщала директор по персоналу Юлия Санина. По ее словам, в этом случае за сотрудником все равно сохраняется средняя зарплата. Кроме того, учредитель Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказывала Москве 24, что подчиненный вправе отказаться выходить на работу в другое структурное подразделение или приступать к обязанностям на новой позиции, если не хочет этого делать и не давал письменного согласия.

Как противостоять?

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, сотрудники соглашаются быть всегда на связи из-за страха потерять работу.

"Если компании включили в локальный рабочий акт формулировку, по которой сотрудник всегда должен быть на связи, это также неправомерно. Рабочее время закреплено Трудовым кодексом. Исключением могут являться форс-мажорные обстоятельства, но такой выход на работу должен быть оплачен. Даже если человек трудится удаленно, у него есть право на офлайн. Закончился рабочий день – можно отключать телефон", – рассказала она Москве 24.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Однако в компаниях есть сформированные негласные правила, по которым начальник может звонить работникам абсолютно в любое время. По сути, это сверхурочный труд – он должен оплачиваться. Работники идут на это из страха потерять должность или лишиться премии, а у них ипотеки и другие обязательства.

По ее словам, ряд компаний злоупотребляет подобным подходом, вынуждая сотрудников выходить в выходные и после конца рабочего дня. Также руководство зачастую не фиксирует сверхурочную работу, что является нарушением прав.

При этом подобный график быстро вызывает у сотрудников выгорание, пояснила эксперт.

"Несмотря на то что рабочий график должен быть указан в локальных актах, работодателям может быть все равно на документацию своей же организации. У них действует установка: "Я начальник, ты подчиненный, а значит, ты всегда должен быть на связи". Работники в таком случае не высыпаются, находятся в состоянии постоянного стресса, ждут звонка, который никогда не связан с чем-то хорошим", – резюмировала Лоикова.

Однако руководство не вправе применять никаких дисциплинарных взысканий по отношению к тому, который не вышел на связь в нерабочее время. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Работник имеет делать право что угодно в свое свободное и обеденное время. Если рабочий день нормирован, у этого нет исключений. Также сверхурочная работа по закону должна оплачиваться.

Если работодатель пытается наказывать за невыход на связь, можно обратиться в Трудовую инспекцию. Когда и это не помогло, следует обращаться в суд, уточнила юрист.

В конечном итоге работодателю грозит наказание по статье о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ). Для должностных лиц и тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, это штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Для юрлиц – от 30 тысяч до 50 тысяч, заключила Шайдуллина.

