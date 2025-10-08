Директор по персоналу Санина: можно не выходить на работу, если зарплаты нет более 15 дней

Фото: depositphotos/Rawpixel

Если зарплата задерживается более чем на 15 дней, работник имеет право не выходить на работу до погашения задолженности работодателем. Об этом RT рассказала директор по персоналу Юлия Санина.

Эксперт добавила, что о приостановке деятельности предварительно необходимо письменно уведомить руководство.

При получении сотрудником письма от работодателя о том, что зарплату выплатят в день его возвращения, работнику необходимо вернуться на место не позднее следующего рабочего дня, обратила внимание специалист.

"Однако из этого правила есть и исключения, например в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении", – пояснила она.

Также Санина добавила, что уйти при задержке зарплаты могут не все работники, тут тоже есть исключения. Самовольно покидать рабочее место нельзя госслужащим, сотрудникам органов, работникам, которые обслуживают опасные производства или занимаются обеспечением жизнедеятельности граждан.

