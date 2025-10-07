HR-директор Пак: не стоит обновлять резюме и откликаться на вакансии просто так

Фото: 123RF/quicklyfy

На рынке труда искажается общая картина, когда сотрудники обновляют свое резюме в приложениях для поиска с целью просто помониторить рынок. Об этом "Газете.ру" рассказала HR-директор одной копании Ирина Пак.

Эксперт отметила, что желание работающего сотрудника рассмотреть новые вакансии без цели сменить работу приводит к тому, что компаниям становится трудно найти реальных кандидатов. А между самими работниками происходит искусственная конкуренция, которая вредит обеим сторонам.

"Работодатели, увидев новые анкеты, приглашают кандидатов на интервью и нередко получают отказ. В результате количество откликов растет, но число действительно заинтересованных в смене работы соискателей сокращается", – пояснила Пак.

Она добавила, что обновление резюме действующим сотрудником может насторожить руководство компании, в которой он работает. Конечно, иногда это приводит к повышению, но есть и обратная сторона: работодатель просто решит, что такому сотруднику больше не стоит доверять новые проекты.

Если же человек хочет тренировать навыки самопрезентации, не обязательно ходить на собеседования в другие компании, отметила Пак. Можно выступать перед коллегами и начальством, рассказывая о проделанной работе. Это может даже сыграть в плюс – начальство увидит, что сотрудник умеет грамотно передавать свои мысли, значит его можно повысить.

Эксперт посоветовала откликаться на вакансии и ходить на собеседования в том случае, если на нынешнем месте человек не видит перспектив и планирует уволиться в ближайшее время или если хочется получить больше информации о новой компании.

