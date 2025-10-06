Юрист Хаминский: просмотр соцсетей на работе может считаться дисциплинарным проступком

Фото: depositphotos/diego_cervo

Если в трудовом договоре прописано, что служебный интернет предназначается исключительно для работы, то просмотр соцсетей в рабочее время может считаться дисциплинарным проступком. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В рабочее время сотрудник должен исполнять трудовые обязанности, поэтому переписки в мессенджерах и просмотр социальных сетей допустимы только в том случае, если работа это подразумевает, отметил юрист.

"В общем случае в свободном распоряжении работников находится лишь обеденный перерыв", – добавил Хаминский.

Эксперт обратил внимание, что при подписании трудового договора работнику необходимо ознакомиться с конкретными положениями, которые касаются подобных запретов. В случае нарушения сотрудника могут даже уволить, если ранее его уже привлекали к дисциплинарной ответственности за аналогичный проступок.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что делать, если руководитель не отпускает на обед. У сотрудника обязательно должно быть время на перерыв от получаса до двух часов, которое не включается в рабочее. При отказе в обеде работодатель обязан оплатить это время.

