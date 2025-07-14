Психолог Сулим предупредила о негативных последствиях "тихого отпуска"

Почти каждый третий россиянин уходил в "тихий отпуск", совмещая отдых и рабочие задачи. При этом, согласно данным одного из исследований, более 90% начальников поддерживают такую практику. Как неформальные выходные влияют на работу и ментальное здоровье сотрудников, разбиралась Москва 24.

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В "тихий отпуск" уходят 32% сотрудников, а 5% повторяют этот опыт регулярно, чувствуя себя абсолютно спокойно. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование девелоперской компании.

"Тихий отпуск" – это отдых без уведомления начальства. Такой тренд стал особенно распространен при удаленном формате работы: сотрудник заранее выполняет поставленные задачи и отправляется по своим делам. При этом он периодически отсылает результаты того, что сделал, запланировав наперед отправку сообщений, или общается с коллегами в чатах, просто создавая вид активной деятельности.



При этом 27% опрошенных поняли, что такой неформальный отдых им некомфортен, а больше половины россиян (55%) заявили, что строго разделяют работу и свободное время.

Уходить в "тихий отпуск" в основном предпочитают миллениалы в возрасте 29–38 лет (60%). Также этой практики придерживается 21% опрошенных 39–45 лет. Зумеры, в свою очередь, составили лишь 14%, а россияне старше 45 – 4%, следует из результатов исследования.

Что касается отношения работодателей к этому вопросу, то 63% ответили, что воспринимают такую практику нейтрально: для них важно своевременное и качественное выполнение задач. При этом 29% отзываются о таком способе положительно. В основном это представители сфер образования, маркетинга и туризма.

Тем не менее, 8% опрошенных работодателей недовольны подобным методом. Кроме того, по их мнению, "тихий отпуск" несет риски для компании.

"Лишь передышка"

"Тихий отпуск" – лишь небольшая передышка, а не полноценный отдых, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

"Любая история, связанная с тем, что нужно скрывать истинное положение дел, вызывает напряжение и стресс. Поэтому, отправляясь в такой отпуск, человек будет больше переживать, чем отдыхать", – считает эксперт.

В вопросах комфорта также нужно ориентироваться и на стрессоустойчивость сотрудника: чем она выше, тем ему легче расслабиться, добавила психолог.





Софья Сулим врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Также бывают ситуации, когда человек не может взять отпуск, поэтому практикует такие "передышки". Но браться за это нужно только перед тем, как он дал себе четкую установку: "Я буду отдыхать", – иначе расслабиться невозможно. То есть это некий компромиссный вариант, который эффективен, только если его правильно организовать.

Чаще других "тихим отпуском" пользуются миллениалы, потому что подвергаются сильным перегрузкам на работе. Однако расслабиться представителям этого поколения будет сложнее всего, поскольку они более ответственны.

"А зумеры, скорее всего, наоборот, смогут отдохнуть во время такой передышки, поскольку относятся к некоторым вещам гораздо проще. Правда, есть вероятность, что пользоваться этой возможностью они будут намного реже, так как изначально выбирают работу, где соблюдается баланс между трудом и отдыхом. При этом, вероятно, представители более старшего возраста столкнутся с чувством вины, потому что их воспитывали в среде, где много отдыхать не было принято", – объяснила психолог.





Софья Сулим врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Стоит отметить, что "тихий отпуск" нередко практикуют те, кто сильно устал от сферы своей занятости, и это может быть знаком что-то поменять.

Также существует другая категория сотрудников, которая "тянет" все на себе. Сильная загруженность не позволяет поменять работу, из-за чего такой "отпуск" становится единственным выходом из ситуации.

Помимо этого, к такому тренду могут присоединиться и люди старшего возраста, которые боятся потерять любую работу, потому что впоследствии найти другую будет сложнее, заключила Сулим.

