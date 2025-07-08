Экономист Сафонов раскритиковал идею о налоге на тунеядство

Больше половины россиян выступили против введения налога на тунеядство, показал опрос ВЦИОМ. Есть ли необходимость в подобном наказании, разбиралась Москва 24.

Налог на бездействие

Введение налога на тунеядство не поддержали 59% россиян, выяснилось в результате телефонного опроса ВЦИОМ. При этом почти каждый третий (33%) скорее одобрил подобную инициативу.

Больше всего несогласных оказалось среди зумеров – 76%, тогда как за идею в этой возрастной группе высказались 19%. Наибольшей же поддержкой предложение пользуется у тех, кто родился в 1948–1967 годах – 44%. Правда, воспринявших налог отрицательно все равно больше – 47%.

Также россиянам предложили ответить на вопрос, что означает слово "тунеядство". Оказалось, для 46% это неработающий человек, который не имеет желания трудиться и что-то делать в целом. 24% респондентов решили, что это тот, кто живет за счет других (родственников, государства, родителей, семьи). Чуть меньше, 22%, охарактеризовали такого гражданина как бездельника, тратящего свое время впустую. Среди других популярных вариантов – человек, который ведет паразитический и маргинальный образ жизни (9%), сообщил ВЦИОМ.

Кроме того, 57% опрошенных выступили скорее против тех, кто осознанно не работает в трудоспособном возрасте. Кроме того, 45% высказались за возвращение наказаний за безработицу, как это было в СССР (46% против).



Указ о борьбе с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда, был подписан в СССР в 1961 году. Для начала их пытались перевоспитывать, однако в случае неудачи дело могло дойти до суда. При этом тунеядством советские власти считали даже заработок граждан за счет своей собственности – земельных участков, квартир и машин. В России же идеи о введении "налога на тунеядство" звучали, например, в 2016 году. Тогда бывший глава Минтруда Максим Топилин отметил, что размер сбора с неработающих граждан мог бы составить 20 тысяч рублей в год.



Комментируя итоги опроса, директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов сказал, что строгие наказания жители страны поддерживают больше, чем введение налога, так как это воспринимается как "символическое выражение общественного неодобрения".





Степан Львов директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Люди интуитивно видят в них справедливое воздаяние для "настоящих тунеядцев" – маргиналов или злостных дауншифтеров, а не для "временно неработающих". Налог же представляется конкретной мерой, способной затронуть каждого, что вызывает личную обеспокоенность. К тому же он выглядит как попытка государства заработать на проблеме, а не решить ее.

Эксперт добавил, что в современных реалиях под понятие "тунеядство" могут попасть и самозанятость, и фриланс, и креативная экономика. При этом молодежь нередко участвует в проектной работе, что тоже может сделать их потенциальными тунеядцами.

Реалии изменились

Налог на тунеядство будет неэффективным, заявил Москве 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Трудно понять, насколько человек действительно является тунеядцем. Есть категории людей, которые не работают, но осуществляют важные функции. Например, матерям, особенно многодетным, достаточно тяжело ухаживать за детьми. Поэтому их назвать тунеядками точно нельзя. Также нужно заботиться о детях или взрослых инвалидах. И по сути, такие категории людей замещают социальных работников, которых не хватает. Это тоже тяжелый физический и моральный труд", – рассказал эксперт.

По его мнению, трудно выявить контингент, который не работает вообще или не хочет работать.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ И самое главное: каковы методы? В Конституции прописано, что человек имеет право свободного выбора труда. То есть каждый решает, хочет он работать или нет.

Эксперт добавил, что неработающие граждане и так делают себе только хуже. Вместо накопительной пенсии они могут получать социальную, но только с 70 лет – мужчины и с 65 – женщины, заключил Сафонов.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 предупредила, что введение налога на тунеядство может вызвать негатив в обществе.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Способ заставить кого-то что-то сделать или надавить в целом плохо работает. При введении ограничений любой сразу начнет им сопротивляться.

Советское общество воспитывалось в условиях, где трудиться было принято и этому учили. Сегодня же новые поколения, например зумеры, относятся к работе иначе: им важна не только трудовая деятельность, но и отдых. Поэтому принудительное давление и введение налога вряд ли будут эффективны, добавила эксперт.

Также есть определенные группы населения, которые привыкли жить в достатке и не трудиться, поэтому переубедить их в чем-либо будет невозможно.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Необходимо влиять по-другому: уделять внимание труду с детства. Человеку в школе или на кружках должны объяснять, зачем и для чего нужно работать. Тогда он вырастет с правильными установками.

Важно рассказывать о том, что труд развивает, позволяет творить и создавать. Однако влияет это преимущественно на детей: переделать взрослых крайне сложно, заключила специалист.