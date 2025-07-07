ВЦИОМ: 80% опрошенных россиян не отказались бы от работы при такой возможности

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Около 80% опрошенных россиян не отказались бы от работы, если бы у них появилась возможность прекратить трудовую деятельность, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании уточняется, что респонденты назвали свою работу одним из ключевых элементов повседневной деятельности. Эксперты пришли к выводу, что у россиян сложилось "особое" отношение к труду.

Вместе с тем, по результатам опроса, недовольство в адрес тех, кто находится в трудоспособном возрасте, но не стремится работать, высказали 57% респондентов. При этом около 45% опрошенных поддержали введение в России закона, предусматривающего строгие наказания для "тунеядцев", а 46% не одобрили подобную меру.

"Зумеры в 1,5–2 раза чаще представителей советских поколений признаются, что готовы не работать, будь у них такая возможность. И дело вовсе не в лени, а в иерархии жизненных ценностей", – отмечается в сообщении.

По словам аналитиков, для молодого поколения отказ от работы не означает, что человек становится безответственным эгоистом. Они воспринимают это как возможность заняться чем-то другим – найти хобби, развиваться, заниматься спортом.

"То есть выход на рынок труда у молодых людей может быть сопряжен со страхом утраты личной свободы, невозможностью найти время на себя и свои увлечения", – отмечается в исследовании.

Ранее 56% опрошенных россиян заявили, что довольны своей заработной платой, еще 79% удовлетворены основной работой. Согласно результатам опроса, 80% россиян нравится их работа, при этом больше всего они довольны графиком, такой вариант выбрали 43%.